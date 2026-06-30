Güneydoğu Asya'da yetişen striknin ağacının meyvesindeki tohumlar, merkezi sinir sistemini hedef alarak tüm vücutta şiddetli kramplara yol açıyor. Bu toksin kasların durma komutunu tamamen engelliyor ve solunum kaslarının işlevini yitirmesiyle ölümcül süreci tetikliyor.

BİLİNÇ AÇIKKEN FELÇ EDİYOR

Striknin toksini, ağacın elma benzeri meyvelerinin çekirdeklerinde yer alıyor. Çekirdeklerdeki toksin oranı yaklaşık yüzde 1,5 seviyesinde bulunuyor. Maddenin vücuda alınması ilk olarak hafif seğirmelerle başlıyor.

Ardından tüm kaslar aynı anda kasılarak vücudun yukarı doğru kıvrılmasına neden oluyor. Sürecin en dikkat çekici unsuru ise kurbanın tüm bu evre boyunca acıyı tamamen hissetmesi ve bilincinin açık kalması oluyor. Beyindeki sinirlerin uyarılması algıyı en üst düzeye çıkarıyor.

KABUĞUNDAKİ İKİNCİL TEHLİKE

Ağacın barındırdığı tehdit sadece meyve çekirdekleri ile sınırlı kalmıyor. Ağacın kabuğunda bulunan brucin maddesi de benzer etkilere yol açıyor. Bu madde tüketildiğinde kas spazmları, şiddetli nöbetler ve akut böbrek yetmezliği meydana geliyor.

Bu kesin sonuçları olan kimyasal yapı, polisiye edebiyatının ve sinemanın da en sık başvurduğu unsurlar arasında yer alıyor. Agatha Christie'nin ilk romanından Stephen King eserlerine ve Alfred Hitchcock sinemasına kadar birçok popüler kültür yapımında bu ölümcül mekanizma işleniyor.