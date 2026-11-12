SP lideri Mahmut Arıkan, Yeni Yol Partisi’nin Meclis grup toplantısında konuştu.

‘KOKUŞMUŞ DÜZEN’

Arıkan, “AK Parti iktidarı, ülkemizi ikiye ayırdı. Bir yanda sepetinde fon yolsuzluğu yapan iktidar yandaşları listesi, diğer yanda sepetinde ödenemeyen faturalar listesi olan milyonlar” dedi.

Fon soruşturması kapsamında eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına işaret eden Arıkan, şöyle devam etti:

“Mesele, bir kişinin suça karışıp karışmadığından çok daha büyük. Mesele, kurmuş oldukları ‘kokuşmuş düzen’. Mesele, Türkiye’de yıllardır hesap vermeyen bir anlayışın kurumsallaşması. İktidar gerçekten samimiyse başta ‘siyasi ayağı’ bütün yönleriyle aydınlatmak zorunda. Fakir tavuğu gibi tek tek yumurtlamayın. Bildiğiniz ne varsa, elinizde hangi bilgi ve belge varsa milletimizin önüne koyun.”

Bu millet neden canını ortaya koydu?

2021 yılından bu yana sosyal yardım talebinde bulunanların sayısının 27 milyonu aştığını belirten Arıkan, çiftçi, esnaf, sanayici, işçi, memur ve emeklilerin yoğun çalışmalarına rağmen borç ve ekonomik sorunlarının sürdüğünü söyledi. Arıkan, “Bu millet neden bedel ödedi? 15 Temmuz’da tankları durduran kahraman millet, bir avuç insan fon yolsuzluğuyla milyarlar götürsün diye mi canını ortaya koydu? Her krizde sabır ve fedakârlık isteyen iktidar hiç mi sorumluluk almayacak?” dedi.