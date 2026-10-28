İspanya Futbol Federasyonu, Julian Alvarez'in transfer sürecinde yaşananlar nedeniyle Barcelona'ya 602 euro para cezası verildiğini açıkladı. Soruşturma, Atletico Madrid'in Barcelona'nın oyuncuya yaklaşımını doğru bulmadığını belirterek yaptığı şikayet üzerine yürütüldü. Sezon başında Atletico Madrid'den ayrılarak Barcelona'ya gitmek isteyen Alvarez'in transfer süreci, iki kulüp arasında gerilime yol açmıştı. İTİRAZIN GEREKÇESİ CEZANIN TUTARI DEĞİL Marca'nın haberine göre Barcelona, kararı komik buldu ve cezayı ödemeyi reddederek itiraz etme kararı aldı. Kulübün itiraz gerekçesinin para cezasının tutarı değil, transfer görüşmeleri sırasında yanlış bir şey yapmadığına inanması olduğu belirtildi.

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