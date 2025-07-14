Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde etkili olacak yeni sıcak hava dalgasına ilişkin uyarılarda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, bu hafta ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi.

SICAKLIKLAR REKOR SEVİYELERE ÇIKACAK

Güneydoğu illerinde sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşması bekleniyor. MGM verilerine göre, Diyarbakır'da hava sıcaklığı 45 dereceye, Gaziantep'te ise 43 dereceye kadar çıkacak. Uzmanlar, bu tür yüksek sıcaklıkların özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için risk oluşturabileceğini vurgulayarak 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtti.

Batı bölgelerinde ise hafta başında serin seyreden hava, Çarşamba gününden itibaren yerini kavurucu sıcaklıklara bırakacak. Marmara ve Ege Bölgeleri’nde sıcaklıkların hissedilir şekilde artması bekleniyor.

Öte yandan MGM, hava durumu raporunda Karadeniz bölgesi için yerel sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunurken, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgarların etkili olacağını bildirdi. Denize giren ve kıyı bölgelerde bulunan vatandaşların dikkatli olması gerektiği ifade edildi.