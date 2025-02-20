Türkiye'nin her yerinde kar alarmı verildi. Yurdun belli kesimlerini etkisi altına alan şiddetli kar yağışları aralıklarla da olsa devam ediyor. Valilikler ise bir bir yaptıkları açıklamalarla okulların tatil edildiği haberlerini veriyor.

İşte eğitime ara verilen şehirler…

ARDAHAN

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz yol-hava koşulları sebebiyle Posof ilçesi dışında Ardahan geneli eğitime 21 Şubat Cuma bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

BOLU

Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı ile birlikte buzlanma tehlikesi olacağının değerlendirilmesi nedeniyle 21 Şubat Cuma günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

BURSA

Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle, yarın eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacak.

MUŞ

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre, kentte karın etkisini sürdüreceği ifade edildi.

ORDU

Ordu'da kar nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun karın etkisini sürdürdüğü, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

SİNOP

Sinop’ta, kar nedeniyle il genelinde yarın için eğitime ara verildi.

Valiliğin yaptığı açıklamada, meteorolojik değerlendirmelerin ardından üniversite yönetimince alınan kararla il merkezi, Gerze, Türkeli ve Ayancık birimlerinde eğitim öğretime yarın için ara verildiği bildirildi.

ERZİNCAN

Erzincan’ın Çayırlı ve Tercan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

ŞIRNAK

Şırnak'ta kar nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın için ara verildi.

IĞDIR

Iğdır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın için eğitime ara verildi.

YALOVA

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada da yarın kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği bildirildi.

RİZE

Rize'deki tüm eğitim kurumlarında kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

HAKKARİ

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez, Şemdinli, Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verildi.

MALATYA

Malatya'da don ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildi. Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden meteorolojik uyarılar kapsamında don ve buzlanma sebebiyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

AĞRI

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitime ara verildiği bildirildi. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre cuma günü il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanmanın sürmesinin beklendiği ifade edildi.

GİRESUN

Giresun'daki tüm okullarda kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden meteorolojik uyarılar kapsamında 21 Şubat Cuma günü il genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini belirtti.

KARS

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, il genelindeki olumsuz hava koşullarının ve buzlanma tehlikesinin sürmesinin öngörüldüğü belirtildi.

BARTIN

Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılar ve diğer olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için yarın eğitim öğretime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

BİTLİS

Bitlis'te etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışının gece boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiği, sabah saatlerinde de buzlanma riskinin olduğu belirtildi.

YOZGAT

Yozgat kent merkezi ile Çayıralan ve Akdağmadeni ilçelerinde eğitime yarın için ara verildi.

ELAZIĞ

Elazığ'da kar nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitime yarın ara verildi.