Sıra dışı büyüklükteki memeleriyle dikkat çeken Eva'nın karnının altından neredeyse yere kadar uzanan meme yapısı, görenlere göre 'sıcak hava balonunu' andırıyor. Kırdığı süt rekoru ise Delfim Moreira Belediye Tarım Sekreterliği tarafından resmi olarak kayıtlara geçirildi.

Eva'nın üretimi, sadece bir günde alınan 120.846 litre sütle zirveye ulaştı. Bu başarının ardından Eva, ülkenin en yüksek verimli süt ineği olarak tescillendi.

ÇİFTLİKTE SESSİZ DEVRİM

Daily Star'ın haberine göre rekor sahibi Eva, Agropecuária Campos Lima adlı çiftlikte yetiştiriliyor. Sahipleri, bu başarının yalnızca genetik değil, aynı zamanda hayvana sağlanan kaliteli yem ve özenli bakım sayesinde olduğunu söylüyor. Çiftlik, hayvan refahı ve verimlilik konusunda bölge çiftçilerine ilham kaynağı haline gelmiş durumda.