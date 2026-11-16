Spor yorumcusu Tümer Metin, A Milli Takım'ın Fransa'ya deplasmanda 2-1 yenildiği karşılaşmayı Tivibu Spor'da değerlendirdi. Savunma tercihini doğru bulduğunu belirten Metin, millilerin rakibe çok pozisyon vermesine rağmen kendi fırsatlarını da yarattığını söyledi.

Metin, "Ama şu da bir gerçek Fransa deplasmanında yüzde yüz 2 net gol pozisyonu bulduk. Bazı şeyleri doğru yapıp, bazı şeyleri yapamadığımız yerde de bir de gol ürettik. Yani 3 yazabilirdi tabelamız" ifadelerini kullandı.

"GAYET MANTIKLI"

Takımların maça ve rakibe göre sistem değiştirebileceğini vurgulayan Metin, Belçika maçındaki formasyonun Fransa deplasmanında değişmesini şaşırtıcı bulmadığını dile getirdi. Metin, "5'li savunmayla çıktı, bence doğru" dedi ve tercihi "Gayet mantıklı" sözleriyle değerlendirdi.

A Ligi'ni domine eden ekiplerin dünyanın ilk sekizinde yer alan takımlar olduğunu söyleyen Metin, bu takımların gittikleri her yerde aynı şekilde oynadığını, diğerlerinin ise maça göre tutum aldığını savundu. Sergen Yalçın'ın da 5'li savunmayla oynadığını hatırlattı.

"BAŞIMA BİR ŞEY GELSİN İSTEMEM"

Metin, A Milli Takım'ın geçiş oyunuyla bulacağı pozisyonları değerlendirerek sonuç alma anlayışıyla sahada olduğunu belirtti. Bu planın başarılı olup olmadığını değerlendirirken şunları söyledi:

"Şöyle söyleyeyim; başıma bir şey gelsin istemem. Çok pozisyon verdiğimiz net. Maçın tek farklı bitmiş olması belki kağıt üstünde bizim şans diye tabir ettiğimiz yerden olabilir."

Hücumda bulunan fırsatların da değerlendirmede dikkate alınmasını isteyen Metin, milli takıma ilişkin beklentisini ise "Bu takım çok daha iyi yerlere gelecek, göreceksiniz" sözleriyle anlattı.