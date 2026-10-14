Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Barcelona'ya 4-1 yenildiği karşılaşmanın yankıları sürerken, eski milli futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Asist Analiz YouTube kanalında maça dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın dünyaca ünlü kanat oyuncusu Leroy Sane'nin maç içindeki isteksiz görüntüsünü ve savunma desteği vermeyişini hedef alan Metin, yıldız futbolcuyu profesyonellik üzerinden eleştirdi:

"Sane'ye bir çift lafım var. İnsanın önce kendisine, kariyerine, adına saygısı olur. Bir de takım arkadaşına saygısı olur. Şimdi bunu söylediğimizde de 'Sen kimsin, Sane'nin kariyeri şurası burası' diyorlar. Ben onu söylemiyorum; sahada verilen emeği söylüyorum."

"TORREİRA'NIN YERİNDE OLSAM..."

Orta sahada dinamizmiyle bilinen Lucas Torreira'nın maç boyunca tek başına aşırı efor sarf ettiğini vurgulayan Tümer Metin, takım savunmasına katkı vermeyen hücum oyuncularına tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

"Ben Torreira'nın yerinde olsam soyunma odasında gırtlağına falan yapışırım; 'Bize biraz yardımcı olacak mısın?' diye hesap sorarım. 'Öldüm koşmaktan, nabzım oldu 200, burnumdan soluyorum; yardımcı olacak mısın?' derim.

Öteki zaten ayrı telden çalıyor Leao. Ben sahada canımı dişime takıp topu kazanacağım, sana vereceğim, sen sahada 'la la la' yapıp gezeceksin. Böyle bir anlayış olamaz."