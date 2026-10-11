Trendyol Süper Lig 2026/27 sezonunun 7. haftasında Fenerbahçe, Rizespor deplasmanında Marco Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın golleriyle 3-0 galip geldi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler puanını 13'e yükseltti. Maçın ardından Tümer Metin, Tivibu Spor'da katıldığı canlı yayında karşılaşmayı değerlendirdi.

Metin, Fenerbahçe'nin oyununu "çok ekonomik" ve "derli toplu" olarak nitelendirdi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın 3 maçlık bir plan yaptığını düşündüğünü belirten Metin, "Maçın başında bulunan gol. Kilit nasıl açılacak diye düşünürken en güvendiğiniz adamdan gelmiş olması. Uzun süre oynamadığı, eksikliğinin hissedildiği ve zorlu bir deplasman... Asensio'nun golü bulmuş olması onu da bir tık yukarıya taşıyacaktır" dedi.

Asensio'nun henüz tam hazır olmadığını ancak süre alarak form tutacağını vurgulayan Metin, orta sahadaki uyuma da dikkat çekti. "Guendouzi-Kante defansın önünde. Kante-Skriniar, Ake-Guendouzi uyumu. Birbirlerinin kademelerine girmeleri. Rakibi oraya sokmamaları. Sanki bir şeylerin inşa edilmiş ve yerine oturmuş görüntüsündeydi" ifadelerini kullandı.

ASTON VILLA MAÇI ÖNCESİ OLAY İDDİA

Aston Villa maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tümer Metin, Oğuz Aydın'ın ilk 11'de yer alacağını öne sürdü. Metin, "Bundan önce üzerine tartıştığımız oyuncular vardı. Acaba Oğuz tercihi doğru olabilir mi? Bence de bir planın parçası. Muhtemelen çarşamba günü başlayacaktır Oğuz'la" açıklamasında bulundu.

Kerem Aktürkoğlu'nun oyunda tutularak Oğuz Aydın'a daha az süre verilmesinin de bir sinyal olabileceğini düşünen Metin, kaleci Ederson'un performansına da değindi. Metin, "Hep söylerim, bu ligde şampiyon olacaksan golcün 20'li çift haneleri bulacak, kaleciniz de istisnasız size 5 maç kazandıracak. Bugün bu maçı Ederson kazandırdı diyeceğim 5 maç alacak" dedi.

Geçen sezon Fenerbahçe'nin 1-0'lık skorlarda sıkıntılı anlarda Ederson'un bazen yetersiz kaldığını hatırlatan Metin, bu sezon kalecinin üzerine düşeni yaptığını belirtti. "Sezon başından beri iyi oynadığını belirtelim. Muhtemelen Aziz başkan dokunmuş. Ederson'un o güveni aldığını düşünüyorum çünkü işlerin koptuğu noktaya gelmişti" diyen Metin, kalecinin takım için kritik bir role sahip olduğunu vurguladı.