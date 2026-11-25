Tümer Metin, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından derbi tahminini açıkladı. Asist Analiz YouTube kanalında konuşan Metin, pazartesi akşamı oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçında siyah-beyazlıları küçük farkla önde gördüğünü belirtti.

Galatasaray'ın galibiyetini "Çok büyük iş" sözleriyle değerlendiren Metin, bu sonucun lig maçına nasıl yansıyacağını sorguladı. Sarı-kırmızılıların yorgunluk, motivasyon kaybı veya rehavet yaşayıp yaşamayacağına dikkat çeken Metin, takımın büyük maç oynama alışkanlığını da vurguladı.

Metin, Galatasaray için "Gerçi büyük maç oynama alışkanlığı en çok edinen takım. Oyunun şartlarını doğru oynuyorlar gerek deplasman, gerek içeride" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 51'İN BEŞİKTAŞ'TAN YANA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Derbi öncesinde tahmin yapmanın güçlüğüne değinen Metin, Beşiktaş açısından karşılaşmanın önemini ve tercihinin gerekçelerini şöyle anlattı:

"Suya yazı yazmak derbiden önce... Beşiktaş kaybederse lig bitiyor Beşiktaş için. Yüzde 51 Beşiktaş'tan yana, motivasyonla, taraftar desteğiyle, iç saha oyunuyla. Yüzde 51'in Beşiktaş'tan yana olduğunu düşünüyorum."