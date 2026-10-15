Tümer Metin, Fenerbahçe'nin önündeki beş karşılaşmaya ilişkin tahmininde iki galibiyetin ardından üst üste üç yenilgi öngördü. Metin'in tahminine göre sarı-lacivertliler bu süreçte toplam altı puan toplayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup olan Fenerbahçe, turnuvada 1 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler, sıkışık fikstürde Alanyaspor, Slavia Prag, Galatasaray, Göztepe ve Liverpool ile karşılaşacak.

DERBİ DAHİL ÜÇ MAÇA SIFIR PUAN

Asist Analiz YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Tümer Metin, Fenerbahçe'nin sahasında oynayacağı Alanyaspor ve Slavia Prag maçlarından üçer puan alacağını tahmin etti.

Metin, Galatasaray deplasmanının ardından iç sahada oynanacak Göztepe ve Liverpool karşılaşmalarında ise sarı-lacivertlilere puan yazmadı. Metin'in maç maç tahminleri şöyle: