Futbol yorumcusu ve eski milli futbolcu Tümer Metin, Tivibu Spor ekranlarında A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup olduğu karşılaşmayı yorumladı.

Metin, milli takımdaki santrfor eksikliğine dikkat çekerek, "A Milli Takım'da neyi değiştirmek istersiniz? Duyguyu mu, teknik kadroyu mu, oyuncu topluluğunu mu, yoksa bireysel 'Ben bir sol bek alırım, ben bir sağ bek alırım' mı, ne? Genel olarak konuşulan çok uzun zamandır yerini dolduramadığımız santrfor eksikliği." ifadelerini kullandı.

"TEKNİK DİREKTÖR EKSİKLİĞİMİZ VAR" DİYEREK MONTELLA'YA YÜKLENDİ

Metin, "Santrfor eksikliğimiz mi var? Var. Teknik direktör eksikliğimiz var mı? Bence var" diyerek Montella'ya yüklendi.

"3-5 OYUNCUNUN MİADI DOLDU"

Metin, milli takımda bazı oyuncuların miadını doldurduğunu belirterek, "Bir kalemde 3-5 oyuncu sayabilirim ki onların da değişikliğe ihtiyacı var. Belki vedalaşmak lazım, belki teşekkür etmek lazım." dedi.

"EN BÜYÜK SIKINTI YÖNETİMSEL"

Tümer Metin, milli takımdaki en büyük sorunun yönetimsel olduğunu savunarak, "Peki bu kadar olmazın arasında nasıl iyi bir şey bekliyoruz biz?" diye sordu.