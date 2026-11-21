Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayla ilgili konuştu. Tivibu Spor'da konuşan Metin'in eleştirilerinin odağında, Kocaelispor'un ilk golünde penaltıya sebep olan Nelson Semedo vardı.

Semedo'nun elle oynamasına tepki gösteren Metin, "Semedo'nun yaptığı iş değil. Bir oyuncu eliyle oynamaz! Top ele gelebilir ama refleks dahi yapamazsın. Bunu sakınmak da maharetten olmalı. Hangi niyetle okuyayım onun yaptığını?" dedi.

'GELME KARDEŞİM HALI SAHAYA SEN'

Metin, eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü: "Bir takımın kaderiyle, bir takımın gidişatıyla, bir camianın kaderiyle oynadığın yer! Gelme kardeşim derim haftaya halı sahaya sen, amatörce yaptığın derim! Halı sahaya bile çağırmam."