Sakarya’nın Karasu ilçesinde 2021’de kurulan bir otomotiv firması, hacizli araçları VIP minibüs, karavan veya servis aracına dönüştürerek noter devri yapmadan proforma fatura ile sattı.

Şüpheliler, piyasa değerinin altında fiyatlarla internette ilan verip, Kocaali’deki plazada araçları sergileyerek güvenilir firma izlenimi oluşturdu. Ancak bazı alıcılara eski ve yıpranmış araçlar teslim edilirken, çok sayıda kişi araçlarını hiç alamadı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 Temmuz 2025 sabahı saat 06.30’da Sakarya ve İstanbul’daki 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

150 jandarma personelinin katıldığı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 21 ticari araç, 13 çekme karavan, 27 cep telefonu, 18 bilgisayar ve çok sayıda mali evrak ele geçirildi.

Suç örgütünün ana üssü olan ve iki otomotiv firmasının bulunduğu plaza mühürlendi.

3 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ

Şüphelilerin mali kayıtlarında, 2021-2025 yılları arasında banka hesaplarında 3 milyar TL’nin üzerinde olağan dışı para hareketi belirlendi.

Örgütün 115 kişiyi yaklaşık 150 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.

Operasyonda, 101 araç (29 binek, 72 ticari), 13 çekme karavan, 2 plaza ve 31 gayrimenkul (villa, daire, dükkân, arsa) dahil yaklaşık 1,2 milyar TL’lik mal varlığına ve banka hesaplarına el konuldu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden firma sahibi Murat Y. ile R.Y., Y.D., N.Y., M.K. ve Ş.D. tutuklanırken, S.D., B.Ü., B.G., N.B., M.D., Ö.Y. ve M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Örgütün firari yöneticisi Y.T.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Sakarya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nejdet Karaca, operasyon görüntülerini sosyal medya hesabından “Filmin sonu” notuyla paylaşarak, jandarma ekiplerinin sabah baskınlarını ve arama faaliyetlerini kamuoyuyla duyurdu. Soruşturma sürüyor.