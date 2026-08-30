

30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Anıtkabir’de gerçekleştirilen resmi devlet töreninde tüyleri diken diken eden anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da hemen arkasında yer aldığı törende, 4’üncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç’ın İstiklal Marşı'mızı seslendirdiği coşkulu anlar izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Büyük Zafer'in yıl dönümünde Anıtkabir'de düzenlenen tören, unutulmaz sahnelerden birine ev sahipliği yaptı. Devlet erkanının katılımıyla gerçekleşen törende protokol ve ekran başındaki vatandaşlar, milli mücadelenin ruhunu yansıtan coşkulu anlara tanıklık etti.

Hemen arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu sırada duran 4’üncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İstiklal Marşı'mızı gür ve son derece coşkulu bir sesle okuyarak törene damgasını vurdu.

Tümgeneral Tayanç'ın sergilediği bu duruş ve yüksek coşku, Anıtkabir'deki katılımcılar ve töreni takip eden kamuoyu tarafından büyük bir takdirle karşılandı. İzleyenlerin duygusal anlar yaşamasına vesile olan bu performans, bayram coşkusunu zirveye taşıdı.