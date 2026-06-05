Sözcü Gazetesi internet haber sitenizde, https://www.sozcu.com.tr/yeni-safak-in-patronu-iki-fabrikada-uretimi-durdurdu-p314653 adresinde 27.04.2026 tarihinde yayımlanan "Yeni Şafak'ın patronu iki fabrikada üretimi durdurdu" başlıklı içerik; gerçeği yansıtmayan, yanıltıcı, gazetecilik ilkeleri ve hukuka açıkça aykırı nitelikte olup, Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. ile Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.'nin ticari itibarı ve kişilik haklarını zedelemektedir.

Söz konusu yayında yer alan; anılan şirketlere ait olduğu ileri sürülen fabrikalarda üretimin durdurulduğu ve çalışanların ücretsiz izne çıkarıldığı yönündeki ifadeler tamamen asılsızdır. Konya'da geniş üretim alanına sahip tesislerinde yüksek kapasiteli dizel motor, traktör ve forklift üretimi gerçekleştiren Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. ile 1981 yılında kurulan ve özelleştirme sonrası Albayrak Grup bünyesine katılan Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.'nin üretim, planlama ve ticari faaliyetleri; sektör dinamiklerine uygun biçimde, gelişen teknolojilerin etkin kullanımıyla planlı, sürdürülebilir ve kesintisiz şekilde devam etmektedir. Kamuoyuna yansıtıldığı şekilde bir üretim durdurma veya toplu ücretsiz izin uygulaması kesinlikle söz konusu değildir.

Nitekim Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. faaliyetlerini aralıksız sürdürmekte olup, yalnızca geçtiğimiz hafta sonu Erzurum bölgesinde 90 adet traktör satışı gerçekleştirmiştir. Aynı şekilde Varaka Kağıt Sanayi A.Ş. de üretim faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir.

Yayınlar, herhangi bir resmi açıklamaya veya doğrulanmış somut veriye dayanmaksızın kaleme alınmış; üçüncü kişilere ait iddialar gerçekmiş gibi sunulmuştur. Bu durum basın meslek ilkelerine ve hukuka açıkça aykırıdır.

Bu tür gerçeğe aykırı ve yanıltıcı yayınlar, şirketlerin ticari itibarı ile paydaşları, müşterileri ve iş ortakları nezdindeki güvenilirliğini zedelemekte ve haksız bir algı oluşturmakla birlikte halka arz edilmiş olan Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. açısından manipülasyonlara sebebiyet vermektedir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla, 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca işbu düzeltme ve cevap metninin; tekzibe konu yayınla aynı ölçü ve görünürlükte, yayımlandığı mecrada, gecikmeksizin ve herhangi bir yorum veya ekleme yapılmaksızın aynen yayımlanmasını talep ederiz.

Aksi halde, gerçeğe aykırı söz konusu yayın nedeniyle doğmuş ve doğacak tüm maddi ve manevi zararların tazmini amacıyla sorumlular aleyhine her türlü hukuki ve cezai yola başvurulacağını ihtaren bildiririz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tekzip Talep Eden

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.

Vekili

Av. Bekir Özata