Trump'ın basın sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray kürsüsünde Çin’e yüklenirken, giydiği zarif elbisenin Çin’de üretildiği ortaya çıktı. Leavitt'in kıyafetini gören, Çin ise cevabını geciktirmedi.
Çin Konsolosu sosyal medyadan tokadı patlattı: “Çin’i suçlamak görevi, Çin’den alışveriş yapmaksa yaşam tarzı.” Dantel yakalı elbise sosyal medyada viral oldu. Tartışma, Trump’ın seçim kampanyasında giydiği “MAGA” ürünlerinin (şapka, tişört, bardak vs.) tamamının Çin menşeili olduğuna kadar geldi.
“Made in China”ya vergileri yükselten ABD'nin, Çin malı dantelle kürsüye çıkmak tam bir siyasi skandal olarak algılandı. Dünya "Dantel yalan söylemez." algısı oluştu.