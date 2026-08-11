Avrupa genelinde ve İngiltere'de etkili olan rekor sıcaklıklar ile aşırı kuraklık, nehir ve göllerdeki su seviyelerinin tarihi düşük seviyelere gerilemesine neden oldu. Suların çekilmesiyle birlikte, yüzyıllardır su altında gömülü kalan tarihi kalıntılar ve fosiller ortaya çıktı.

TUNA NEHRİ'NDE 2. DÜNYA SAVAŞI VE MÜHİMMAT ORTAYA ÇIKTI

Mirror'ın haberine göre, Tuna Nehri'nin Budapeşte kesiminde su seviyesinin düşmesiyle birlikte Macaristan Parlamento Binası'nın tam karşısındaki kıyıda İkinci Dünya Savaşı dönemine ait askeri ekipmanlar tespit edildi. İçinde yakıt kalıntıları bulunan bir Alman askeri bidonu, TMi-35 tanksavar mayınları ve el bombası parçalarının yanı sıra Almanya üretimi Wehrmacht DKW NZ 350-1 model bir askeri motosiklet bulundu. Bölgedeki mühimmatlar, Macaristan Silahlı Kuvvetleri bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi.

Arkeolojik ve askeri incelemeler sırasında Alman Savaş Mezarları Komisyonu uzmanları, nehir yatağında iki Wehrmacht askerinin naaşına ulaştı. Yapılan ilk incelemelerde askerlerin üzerindeki çift kimlik künyelerinin eksiksiz olduğu ve kayıtlarının İkinci Dünya Savaşı sırasında Berlin'de tutulmadığı belirlendi. Naaşlar, resmi kimlik tespit süreçlerinin tamamlanmasının ardından Budapeşte'deki Alman askeri mezarlığına defnedilecek.

BULGARİSTAN'DA ÇİFT FİLDİŞLİ MAMUT FOSİLİ BULUNDU

Bulgaristan'ın Ryahovo köyü yakınlarında nehir yatağının kurumasıyla birlikte antik dönemlere ait kemik parçaları fark edildi. Ruse Bölge Tarih Müzesi uzmanlarınca yapılan incelemelerde, kalıntıların genç bir tüylü mamuta ait olduğu doğrulandı.

Arama çalışmalarında mamutun her iki fildişinin de çamur tabakası içinde bütünlüğünü koruduğu tespit edildi. Müze laboratuvarına nakledilen fosiller, kimyasal güçlendırma ve koruma işlemlerinin ardından sergilenmek üzere müze koleksiyonuna eklenecek.

Ruse Bölge Tarih Müzesi Müdürü Profesör Nikolay Nenov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, günümüzde Tuna Nehri'nin geçtiği bu bölgenin on binlerce yıl önce bataklık bir ekosisteme sahip olduğunu ve araştırma ekibinin bölgedeki fosil varlığına ilişkin önceki öngörülerinin doğrulandığını belirtti.