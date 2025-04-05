İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin (İzBB) eski başkanı Tunç Soyer, KRT'de yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanlığı'na adaylık iddialarını yalanladı.

Soyer, partisinin 6 Nisan'da düzenleyeceği olağanüstü kurultayda Parti Meclisi'ne (PM) aday olacağını açıkladı.

Soyer şunları söyledi:

"Kurultayda Parti Meclisi'ne adayım; genel başkanlığa aday değilim. Delegeler aday olmamı istedi, kayıtsız kalamadım.

Şu anda CHP'de genel başkan ile ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama PM'nin genişlemesi gerektiğini düşünüyorum

İktidara alternatif bir parti olarak CHP'nin çok daha kucaklayıcı bir şekilde genişletilmesi gerektiğine inanıyorum."

Tunç Soyer, bazı delegelerin kendisine genel başkanlık için adaylık teklifi yaptığını ancak bunu doğru bulmadığını delegelere ifade ettiğini de sözlerine ekledi.