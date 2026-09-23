İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da yer aldığı 19 kişi hakkında iddianame hazırladı.

İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. Davanın ilk duruşması 18 Kasım'da Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Duruşma Salonu'nda yapılacak.

İddianamede Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında "zimmet suçuna yardım etme" suçlaması yöneltildi. Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu diğer şüphelilere ise "zimmet" suçlaması getirildi.

TUNÇ SOYER'DEN AÇIKLAMA

Tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Soyer, "Aylardır, iddianame yazılmasını bekliyorduk. Dün nihayet o iddianame kabul edildi." ifadelerini kullandı.

AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Tunç Soyer'in avukatları Murat Aydın, İsmet Köymen ve Defne Soyer de yazılı bir açıklama yayımladı. Avukatlar, "Yedeğin Yedeği Tutuklamanın Yapıldığı Üçüncü Dosyadan da İddianame Bekliyoruz" başlıklı açıklamada, Soyer hakkında açılan üç ayrı dosyaya dikkat çekti.

Açıklamada, Soyer'in kentsel dönüşümde kooperatifçilik modeli nedeniyle açılan davada 5 Ocak 2026'da tahliye edildiği, ancak tahliyesinden 5 gün önce kooperatiflerin iç işleyişine ilişkin dosyadan yeniden tutuklandığı belirtildi.

Avukatlar, ikinci dosyada 523 sayfalık iddianamede Soyer hakkında yalnızca bir paragrafın yer aldığını ve herhangi bir suç isnadında bulunulmadığını ifade etti. Buna rağmen mahkemenin tutukluluk halinin devamına karar verdiğini kaydetti.

TAHLİYE TALEBİ

Açıklamada, "Kooperatifçiliği desteklemenin suç sayılması mümkün değildir." ifadesine yer verildi. Avukatlar, yargı sürecinin uzatıldığını ve dosyaların içinden yeni dosyalar türetildiğini öne sürerek Tunç Soyer'in derhal tahliyesini talep etti.