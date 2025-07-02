İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki İZBETON AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı.

Tunç Soyer, paylaşımında gözaltı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

-Sevgili dostlar, maalesef sizlere gözaltından avukat kızım vasıtasıyla sesleniyorum. Sevdiklerimin ve sevenlerimin üzüntüsünden başka üzüntüm yok.

-Şundan emin olun ki; alnım ak, başım dik ve emin olun ki sizlerin de başını öne eğdirecek hiç bir şey yapmadık.

-Gurur duyduğum bürokrat arkadaşlarımın da ailelerine geçmiş olsun diliyor, dik durmalarını sabırlı olmalarını rica ediyorum.

-Ne yaparsanız yapın Türkiye’de büyütmeye çalıştığınız karanlığın gölgesi İzmir’e düşmeyecek! Mücadelemiz her zamanki gibi güçlenerek devam edecek.