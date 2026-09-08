İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Tunç Soyer’in tutuklu yargılandığı kooperatif soruşturmasına ilişkin uzun süredir beklenen iddianame tamamlandı. 8 aydır yazılmaması nedeniyle kamuoyunda tartışmalara yol açan iddianame, savcılık makamı tarafından mahkemeye sunuldu.

"YEDEĞİN YEDEĞİ TUTUKLAMA YAPILDI"

Gelişmenin ardından Tunç Soyer’in avukatları Murat Aydın, İsmet Köymen ve Defne Soyeryaptıkları yazılı açıklama ile iddialara tepki gösterdi. Müvekkillerinin 1 Temmuz 2025 tarihinde tutuklandığını, ardından hakkında tahliye kararı verilmesine rağmen başka bir nitelemeyle 30 Aralık 2025'te yeniden "yedek tutuklama" kararı çıkarıldığını hatırlatan avukatlar, hukuksuz bir sürecin işletildiğini vurguladı.

11 SATIRLIK PARAGRAF: "KOOPERATİFLEŞİN" SÖZÜ SUÇ SAYILDI

Hazırlanan iddianamenin haksızlığı tescillediğini savunan avukatlar, detaylara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bugün mahkemeye sunulan iddianame yapılan haksızlığın açıkça kabulüdür. İddianamede, Tunç Soyer hakkında sadece bir paragraf bulunmaktadır. On bir satırlık bu paragrafta Tunç Soyer’in tüm İzmir’e 'Kooperatifleşin, güvenli konutlarda yaşayın' demesi; kooperatiflerde iddia edilen zimmet suçuna yardım olarak değerlendirilmiştir. Bu iddianamedeki iddiaların da önceki iddialar gibi maddi gerçeği yansıtmadığı, hukuka aykırı olduğu apaçık ortadadır."

"TAHLİYE EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Soyer'in masumiyetinin dosyaya giren tüm belgelerle tekrar tekrar kanıtlandığını belirten hukuk ekibi, bu iddialar karşısında haksız tutukluluğun derhal sonlandırılmasını ve Tunç Soyer'in serbest bırakılmasını talep etti.