İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik kooperatif soruşturmasında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. Hazırlanan iddianamede eski başkan hakkında 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. AVUKATLARINDAN SAVUNMA Soyer'in avukatları Murat Aydın, İsmet Köymen ve Defne Soyer yaptıkları açıklamada, iddianamede müvekkilleriyle ilgili bölümün yalnızca bir paragraf ve 11 satırdan oluştuğunu belirtti. Avukatlar, Soyer'in İzmir'de kooperatifleşmeyi teşvik eden sözlerinin, kooperatiflerdeki zimmet suçuna yardım kapsamında değerlendirildiğini savundu. Avukatlar suçlamaları reddederek dosyaya giren belgelerin müvekkillerinin suçsuzluğunu ortaya koyduğunu savundu ve tahliye talebinde bulundu.

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