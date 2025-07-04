İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne (İzBB) yönelik operasyon doğrultusunda eski başkan Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında olduğu 60 kişinin tutuklanmasından sonra İzmir Adliye Sarayı’ndaki CHP’li yetkililer akşam saatlerinde açıklamalarda bulundu.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Murat Bakan, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Yüksel Taşkın, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve il yöneticileri kameraların karşısına geçti.

AYTEKİN: “CHP SON KALE”

Ensar Aytekin, CHP’nin son seçimlerin kazananı olduğunu, meydanları doldurduğunu ve iktidara yürüdüğünü belirterek, “Bu harami düzenine son verecek tek kale, belki de son kale Cumhuriyet Halk Partisi olduğu için CHP’liler bugün bunu yaşamaktadır” dedi.

BAKAN: “RAPORLAR GÖZALTI VE TUTUKLAMA SEBEBİ OLAMAZ”

Son derece üzgün olduğunu söyleyen Murat Bakan, “Tutuklama kararı verilen insanların birçoğunu yıllardır tanıyoruz. Bu kentin çocukları. İçlerinde 20 yıllık, 30 yıllık bürokratlar var, içlerinde gencecik çocuklar var. Biz onların temizliğine, saflığına, masumiyetine inanıyoruz. Onların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Bakan, “Hiçbir belediyede bu tip mevzulardan dolayı bırakın operasyon yapmayı herhangi bir cezai soruşturma dahi açılamaz, açılamamıştır. Kamu İhale Kurumu’ndan izin alınmasına rağmen, Kamu İhale Kurulu’nun tebliğnamesine aykırı diyerek insanlar sabahın dört buçuğunda, beşinde gözaltına alındı, şimdi tutuklandı. Bunun açıklaması yok. Türkiye’nin neresinde herhangi bir kooperatiften dolayı operasyon yapıldığını gördünüz? TOKİ’nin onlarca zamanında teslim etmediği konut var. Burada bir mağduriyet varsa İzmir Büyükşehir Belediyesi giderir. Hesaplarda bir kamu zararı olmuşsa, rücu eder, gider Sayıştay’da hesabını verirler. Bu insanları tutuklayacak ne var? O raporların da hiçbir gerekçesi yok. O raporlar kimsenin tutuklanmasına, gözaltına alınmasına sebep olamaz. Öyle olsa bir tane AKP’li bürokrat dışarıda kalamaz. Burada yapılan tam anlamıyla siyasi operasyondur” dedi.

YÜCEL: “BU SORUŞTURMALAR CHP’NİN İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNÜ ENGELLEMEK İÇİN”

Deniz Yücel, bu soruşturmaların 31 Mart seçimlerinden sonra CHP’ye yönelik başlatılan saldırıların bir parçası olduğunu öne sürerek, “Bu soruşturmaların CHP’nin iktidar yürüyüşünü engellemek, zayıflamak için, toplumda CHP’nin kadrolarını itibarsızlaştırmak için yapılan soruşturmalar olduğunu biliyoruz. Ben, Soyer’le dört sene çalıştım, suçsuz olduğuna, masum olduğuna yürekten inanıyorum. Şenol Aslanoğlu’nun ve diğer tutuklanan arkadaşların suçsuz olduğuna ve kısa sürede aklanacaklarına inanıyorum” ifadelerini dile getirdi.

YÜCEL: “BU HUKUKSUZLUĞU YAŞATANLAR HESAP VERECEK”

Deniz Yücel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu süreç bir itibarsızlaştırma süreci ancak CHP bu tip soruşturmalarla, tutuklamalarla itibarsızlaşmaz. CHP savaş meydanlarında kurulmuştur. Bu hukuksuzluğu yaşatanlar, bu kadar aileyi üzenler yarın bu arkadaşlar aklandığında utanacak, başları öne düşecek ve bağımsız yargı önünde hesap verecek. CHP olarak tüm kadrolarımızla arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüklerine kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız. Derhal hukukçu arkadaşlarımızla bir toplantı yapacağız ve önümüzdeki hafta başında mahkemeye itirazlar yapılacak, arkadaşlarımızı en kısa sürede dışarı alana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.”