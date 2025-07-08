Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Buca Kırıklar Cezaevinde tutuklu bulunan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Yücel cezaevindeki ziyaretleri sonrası açıklamalarda bulundu.

“TEK İSTEKLERİ TUTUKSUZ VE ADİL YARGILANMA”

Soyer ve Aslanoğlu’nun morallerinin iyi olduğunu belirten Yücel, “Harama el uzatmamanın, haksızlık yapmamanın verdiği özgüven ve vicdan rahatlığıyla bu dört duvar arasından çıkacakları günü bekliyorlar. Tek istekleri adil yargılanmak, tutuksuz yargılanmak” dedi.

TUNÇ SOYER NİÇİN HAPİSTE?

Tunç Soyer’in tutuklanmasına gerekçe gösterilen yapı kooperatifleri meselesine de değinen Yücel şöyle konuştu:

Soyer görevdeyken büyükşehir belediyemiz kooperatiflerle iş birliği halinde dar gelirli vatandaşlarımızın uygun fiyatla konut sahibi olması için bir proje geliştiriyor. İyi niyetle yapılan bir proje. Devlette, kamu kurumlarında süreklilik esastır. Tunç başkan 2024 yerel seçimlerinde aday gösterilmeyince yerine seçilen yeni başkanımız ve yeni yönetim bu projeye devam etmiyor. Kooperatiflerle imzalanan sözleşmeler feshediliyor. Fesih sonrası kooperatif üyeleri boşa düşüyorlar ve bir mağduriyet psikolojisine giriyorlar. Bu arada kooperatiflerin de yönetimleri değişiyor. Eski yönetimle ilgili bireysel müracaatlar başlıyor.

“PROJENİN DEVAM ETTİRİLMEMESİ MAĞDURİYETLER OLUŞTURDU”

Burada bir dolandırıcılık kastıyla hareket edildiğine dair en küçük bir kuşku dahi yok. Kamu kurumlarında süreklilik esastır; yeni gelen yönetimin bu projeye devam etmemesi nedeniyle birtakım mağduriyetler ortaya çıkıyor. Bazı aksamalar olabilir. Ekonomik koşullar ortada. Temel sebebi bu.

Tunç Soyer görevde değil ama bu projeye devam edilmemesi nedeniyle Tunç Soyer şu anda hapiste. Aynı şekilde İzmir İl Başkanı Aslanoğlu hapiste. 60 kişi hapiste. Burada ciddi bir mağduriyet yaşanıyor.

“KOOPERATİF ÜYESİ VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETİ GİDERİLECEK”

Cemil Tugay’ın mağduriyetlerin giderilmesi için en kısa sürede somut adımlar atacağına inanıyorum. Zaten sanırım operasyonun ikinci günüydü Cemi Başkan bunu açıkça ifade etti. Kimsenin mağdur olmasına izin vermeyeceğiz dedi. İnşaatların en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

“ARKADAŞLARIMIZ HAKSIZ YERE HAPİSTE”

Arkadaşlarımızın bir ana önce serbest kalmalarını istiyoruz. Bu işin ceza hukuku boyutu olmadığını 20 yıllık bir hukukçu olarak söyleyebilirim. Arkadaşlarımız haksız yere hapiste.