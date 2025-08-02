Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İzmir Buca Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti.

"TUTUKSUZ YARGILANMA DA BİR YOL”

Ziyaret sonrası Tunç Soyer’in eşi ve kızıyla görüştüğünü belirten Seçer, “Çıkışta Tunç Bey’in eşi Neptün Hanım ve kızı Defne’yle de sohbet etme imkânımız oldu. Aslında burası bir trajediyi tarif etmesi bakımından önemli. Her gün Tunç Bey’in avukat kızı Defne ve eşi Neptün Hanım buraya, cezaevine geliyor. Akşama kadar eşi Neptün Hanım kapalı cezaevinde, kendisi açık cezaevinde burada; eşinin kaderini paylaşıyor. Bugün hep hukuksuzluktan dem vuruyoruz. Bunun siyasi operasyonlar olduğunu söylüyoruz. Aslında bir nevi, bu söylediğim ailelerin çektiği ıstırap bunun bir göstergesi. Biz belediye başkanları olarak yargılamada ayrıcalık istemiyoruz. Ama tutuksuz yargılanma da bir yoldur. Bu insanları tutuklayıp, isnat edilen suçları soruşturmaya ve kovuşturmaya tabi tutarken cezaevinde tutmak ayrı bir şey. Bu insanlara farklı bazı tedbirlerle; yurt dışına çıkış yasağı ya da adli kontrol şartıyla serbest bırakmak gibi bazı enstrümanlar kullanılarak da bu süreç yürütülebilir” ifadelerini kullandı.

"DAYANIKSIZ İDDİALAR"

Hukuki sürece değinen Seçer, şunları söyledi:

*Bildiğiniz gibi hem Şenol Başkan hem Tunç Başkan burada kooperatif davasıyla yargılanıyorlar. Biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak sosyal demokrat bir anlayışla belediyecilik yapıyoruz ve doğal olarak vatandaşlarımızın uygun koşullarda konut edinmeleri için de çalışmalar yapıyoruz.

*Diğer taraftan İzmir depremi yaşandı ve sonrasında hasar gören binalar oldu. Burada mağdur olan yurttaşlar vardı. Bunların da konut edinmeleri için sadece iktidara bağlı kurumlar, yani devletin kurumları değil, belediyelerin de devreye girmesi lazım.

*Hem dünya görüşümüzü yansıtan sosyal konutlar konusunda çalışma yapmak hem de yoksul ya da ortak gelirli yurttaşlara bu konuda destek vermek üzere bir çalışma yapılmış. Ve bunun üzerinden nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs suçundan insanlar yargılanıyor. Ortada bir teşebbüsten bahsediliyor.

*Gerçekleşmiş bir fiil yok, bir olay da yok. Uzun lafın kısası, bomboş bir dosya. Gerçekten dayanaksız iddialar. Ama umut ediyorum, sanıyorum gelecek hafta içerisinde hem tutukluluk halinin değerlendirilmesi konusu olacak hem de mahkeme tarihi belli olacak. Umut ediyorum, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırlar.

*Yine yargılama devam eder. Dosyalar incelenir. Varsa bir suç hali, zaten bunun cezası vardır, cezaları çekilir. Ama daha masumiyet karinesi ayaklar altına alınarak, ortada bir suç sabit olmamışken bir hüküm kesmek, bir ceza niteliğinde tutuklamaya tabi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Umut ediyorum, önümüzdeki hafta hem İl Başkanımız hem eski Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer serbest kalırlar.

"İÇERDEKİ ARKADAŞLARIMIZ MAĞDUR"

CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç da ziyaret sonrası, “Arkadaşlar, içerideki arkadaşlarımız mağdur. Masumlar, tutsaklar. İçerideki arkadaşlarımızın hepsi bu ülkeye hizmet etmiş olan belediye başkanlarımız ve o alanda sorumluluk taşıyan kişiler. Bu insanların herhangi bir suç örgütüyle bir ilişkisi yok. Bu insanlar kadın cinayeti işlemediler. Bu insanlar mafyacılık yaparak insanları tehdit edip öldürüp cezaevinden çıkan kişiler değil. Bu insanlar belediye başkanlığı yapmış, halka hizmet etmiş kişiler. Başka da bir şey yapmamışlar. Bu insanları peşin bir yargıyla, daha baştan içeriye alıp, dört gün boyunca çok izbe, çok kötü koşullar altında neredeyse açlığa, uykusuzluğa ve iğrenç kokulara maruz bırakarak orada tutup, sonra uykusuz halleriyle ifadelerini almak ancak kalpten yapılan bir hukuksuzlukla açıklanabilir” diye konuştu.

Özkoç, “Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına yapılan bu zulüm ve genel olarak Cumhuriyet Halk Partililere yapılan bu zulüm neden aynı şekilde AKP’li belediyelere yapılmıyor? Neden AKP’li belediyeler aynı şekilde denetlenmiyor? Bakın, bir kişi — itirafçı bir müteahhit — neredeyse 120'ye yakın Cumhuriyet Halk Partili belediyeden ihale almış. Ama aynı kişi, 360’a yakın AKP’li belediyeden de ihale almış. Onların hiçbiri sorgulanmıyor. AKP’li belediyelerin hiçbirisi soruşturulmuyor. O kişiye hiçbir AKP’li belediye başkanıyla ilişkisi sorulmuyor. Peki kime soruluyor? 'Cumhuriyet Halk Partisi ile nasıl bir diyalog içinde ihale aldın' diye soruluyor. Ben söyleyeyim size, o diyalog nasıl kurulmuş, Sayıştay raporlarında açık açık yazıyor. Sayıştay’a gönderdiğiniz yüzlerce müfettişin hazırladığı raporlarda her şey yazılı. Ve orada tek bir hukuksuzluk bulamamışsınız” ifadelerini kullandı.

"O İNSANLARIN AHI BİR GÜN SİZİ BULACAK"

Yaşanan sürecin hukuksuz olduğunu dile getiren Özkoç, “Şimdi ne yapıyorsunuz? İnsanları içeriye alıyorsunuz, yıldırmaya ve tehdit etmeye çalışıyorsunuz. Suç örgütü lideri dediğiniz, rüşvet verdiğini iddia ettiğiniz kişiyi serbest bırakıyorsunuz ama belediye başkanlarını içeride tutuyorsunuz. Buna millet bir gün 'hayır' diyecek. İnsanlar buna artık 'dur' diyecek. Buna yalnızca belediye başkanlarımız değil, kapılarda babaları için bekleyen çocuklar da isyan ediyor. O insanlara yazık. O ailelere yazık. O insanların ahı, bir gün sizi bulacak. Biz belediye başkanlarımız için adalet istiyoruz. Belediye başkanlarımız için tutuksuz yargılanma istiyoruz. Belediye başkanlarımızı ve onların bürokratlarını birbirine düşürmeye çalışarak, itirafçı olmaya zorlayarak mahkûm etmenizi istemiyoruz. Biz adalet istiyoruz” dedi.