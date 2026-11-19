İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde zimmet suçunun işlendiği iddiasına ilişkin davada, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında adli kontrolle tahliye kararı verildi. Aynı kararla eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve Y.K'nin de tahliyesine hükmedildi. Soyer ve Kaya'nın başka bir dosyadaki tutuklulukları nedeniyle serbest bırakılmayacağı öğrenildi.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, aralarında Soyer, Kaya ve eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 5'i tutuklu 18 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Aslanoğlu ile B.B'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

SOYER BERAATİNİ İSTEDİ

Duruşmada savunma yapan Soyer, ilk iddianamede kişisel menfaat elde etmediğinin tespit edildiğini ve MASAK raporunda usulsüz hiçbir para hareketi olmadığının belgelendiğini belirterek beraatini talep etti.

Aslanoğlu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi ve beraatini istedi. Kaya da iddianamenin delilsiz ve dayanaksız olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu.

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU ALINACAK

Cumhuriyet savcısı, yeni bir bilirkişi raporu alınmasını, Soyer ve Kaya hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol uygulanmasını istedi. Aslanoğlu ve diğer iki tutuklu sanığın ise tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, üç sanığın adli kontrolle tahliyesinin yanı sıra yeni bir bilirkişi raporu alınmasına hükmetti. Duruşmaya katılmayan tutuksuz sanık E.F'nin bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verilerek duruşma ertelendi.

SOYER VE KAYA İÇİN ALTIŞAR YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kooperatife yönelik zimmet iddialarına ilişkin soruşturmada 27 Aralık 2025'te, aralarında Soyer, Kaya ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Soyer, Kaya ve Aslanoğlu'nun da aralarında olduğu beş kişi tutuklanmıştı.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Aslanoğlu hakkında zimmet suçundan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Soyer ve Kaya için ise zimmete yardım etme suçundan altışar yıla kadar hapis istenmişti.