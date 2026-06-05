"En Zengin 100 Türk" listesinde uzun yıllardır yer alan Tuncay Özilhan, bu kez iş hayatındaki başarılarıyla değil, aile yaşantısındaki güzel bir gelişmeyle gündeme geldi.



Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Özilhan'ın büyük kızı Türkan Özilhan ile iş insanı Ziya Tacir'in oğulları olan Tuncay Tacir, 20 Eylül 2025 tarihinde Öykü Albayrak ile görkemli bir düğünle evlenmişti. Çiftin mutlu birlikteliği kısa süre sonra bebek haberiyle taçlandı.

Edinilen bilgilere göre Öykü Tacir, bayram arifesinde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Çiftin bebeklerine, aile büyüğü Ziya Tacir'in adını verdiği öğrenildi.

Bebek Ziya'nın dünyaya gelişi başta Tuncay Özilhan ve eşi Emine Özilhan olmak üzere aile bireylerinde büyük sevinç yarattı. İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan Tuncay ve Öykü Tacir çifti de yakın çevrelerinden çok sayıda tebrik mesajı aldı.

Özilhan ailesi, yeni neslin dünyaya gelmesiyle birlikte hem bayram sevincini hem de aileye katılan yeni üyenin mutluluğunu bir arada yaşadı.