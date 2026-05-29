Sakaryapsor’da seçim heyecanı yaklaşırken dikat çekici bir gelişme yaşandı. Sakaryaspor'da daha önce üç farklı dönemde teknik direktör olarak görev yapan, son olarak ise Fenerbahçe'de altyapı gelişim antrenörlüğü görevini yürüten Tuncay Şanlı'nın yeşil-siyahlı kulübe başkan olmak için çalışma başlattığı öğrenildi.

25 Mayıs tarihinde sarı-lacivertli kulüpteki görevinden istifa eden Şanlı'nın seçim öncesinde ciddi bir liste hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi. Halk54'te yer alan habere göre Tuncay Şanlı'nın, seçim tarihine kadar yönetim listesini netleştirmesi halinde başkan adaylığını resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Yeşil-siyahlı kulübün yeni yönetiminin belirleneceği kongre, pazar günü saat 14.00'te çoğunluk şartı aranmaksızın gerçekleştirilecek.