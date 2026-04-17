Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Bu kapsamda hakkında "delil karartma" iddialarıyla soruşturma başlatılan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ'da gözaltına alındı.
Ayrıca Tuncay Sonel hakkında inceleme için de bir müfettiş görevlendirildi.
AÇIĞA ALINMIŞTI
Öte yandan İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Sonel hakkında soruşturma başlatılmıştı.
İddialara ilişkin müfettiş görevlendirmesi yapılırken soruşturma kapsamında Sonel, açığa alınmıştı.
Soruşturmayı ilgili mevzuat gereği Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek ve ifadesi de soruşturmanın seyrine göre "şüpheli" sıfatıyla burada alınacak.
Sonel, İçişleri Bakanlığı bünyesinde müfettiş olarak görev yapıyordu.