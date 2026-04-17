Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Bu kapsamda hakkında "delil karartma" iddialarıyla soruşturma başlatılan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ'da gözaltına alındı.

Ayrıca Tuncay Sonel hakkında inceleme için de bir müfettiş görevlendirildi.