Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ismini taşıyan caddeyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sonel'in ilçede kaymakamlık yaptığı dönemde adının verildiği caddenin isminin değiştirilmesi için başvuru yapıldı.
MAHALLELİ RAHATSIZ OLDU, TABELA SÖKÜLDÜ
Birecik'te 27 Ekim 2005 ile 28 Ağustos 2008 tarihleri arasında kaymakamlık görevini yürüten Tuncay Sonel'in adı, geçmiş yıllarda Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir caddeye verilmişti. Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler ve Sonel'in adının Gülistan Doku soruşturmasına karışarak gözaltına alınmasının ardından mahalle sakinleri bu durumdan rahatsızlık duymaya başladı. Gelen tepkiler üzerine harekete geçen mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti, söz konusu ismin kaldırılması talebiyle belediyeye resmi bir dilekçe sundu. Belediye ekipleri, caddede bulunan Tuncay Sonel tabelalarını yerinden söktü.
ŞEHİT ÖĞRETMEN AYLA KARA'NIN İSMİ ÖNERİLDİ
Caddenin isminin Kahramanmaraş'ta yaşanan acı okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmene atfedilmesi istendi. Yeni isim için dilekçede "Şehit Öğretmen Ayla Kara" ifadesi kullanılarak, eğitim şehidinin adının Birecik sokaklarında yaşatılması talep edildi.