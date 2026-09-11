Tunceli Belediyesi’nde kayyum yönetimi döneminde 13 işçinin iş akdi sona erdirildi. İşçilerden 9’u 31 Aralık 2024’te, 4’ü ise 24 Mart 2025’te işten çıkarıldı. İşçiler, işten çıkarma işlemlerinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle işe iade talebiyle dava açtı.

YEREL MAHKEME İŞE İADE KARARI VERDİ

Açılan davalarda yapılan yargılama sonucunda mahkeme, 13 işçinin işe iadesine karar verdi. Böylece işçilerin iş sözleşmelerinin sona erdirilmesine ilişkin işlemler hukuki açıdan değerlendirilirken, yeniden görevlerine dönmelerinin önü açıldı. Kayyım yönetimi ise yerel mahkemenin kararına karşı istinaf başvurusunda bulundu.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI ONADI

Dosyaların istinaf incelemesini yapan Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin işe iade kararını hukuka uygun buldu. Kayyım yönetiminin itirazı reddedilirken, işçilerin işe iadesine ilişkin karar da onanmış oldu. Böylece 13 işçinin işe iade talebiyle ilgili yargısal süreç tamamlandı.

İŞÇİLER GÖREVLERİNE DÖNMEYİ BEKLİYOR

Mahkeme kararlarının ardından işçiler, belediyedeki görevlerine yeniden başlatılmayı bekliyor. İlk grubun işten çıkarıldığı 31 Aralık 2024’ten bu yana yaklaşık 21 ay, 24 Mart 2025’te işten çıkarılan işçiler açısından ise yaklaşık 18 ay geçti. İşçiler, mahkeme kararlarının uygulanarak görevlerine iade edilmelerini talep ediyor.