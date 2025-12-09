Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bugün Tunceli Pülümür'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu. Görür, depremin yerinin tehlikeli olduğunu söyledi.

"YERİ TEHLİKELİ"

Görür, "Pülümür/Tunceli’de 4,2 deprem oldu. Deprem KAF’a çok yakın Pülümür Fay Zonunda. Pülümür Fay Zonu sağ yanal atımlı. Depremin yeri tehlikeli."dedi.

"BURADA DEPREM BEKLİYORUZ, TETİKLEME OLASILIĞI VAR"

Görür, "KAF’n en doğu ucu Yedi Su Fayı civarında. Burada deprem bekliyoruz. Burayı tetikleme olasılığı var. Geçmiş olsun" ifadesini kullandı.

TUNCELİ 4.2 İLE SALLANDI

Kandilli Rasathanesi Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

PANİĞE NEDEN OLDU

Merkez üssü Pülümür olan depremin derinliği 2.6 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem Pülümür'ün yanı sıra kent merkezi ile çevre ilçelerden de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.