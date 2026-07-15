Tunceli'de kamu yatırımlarının ve büyük ölçekli ihalelerin sınırlı sayıda olduğu bir dönemde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün dört öğrenci yurdunun bakım ve onarımı için düzenlediği 71 milyon 447 bin TL'lik ihalenin pazarlık usulüyle sonuçlandırılması dikkat çekti. Yaklaşık maliyeti 91 milyon 482 bin 283 TL olarak belirlenen ihale, 19 Haziran'da gerçekleştirildi.

DÖRT YURT İÇİN MİLYONLARCA LİRALIK İHALE

İhale kapsamında Tunceli Kız Yurdu, Munzur Erkek Yurdu, Ehlibeyt Kız Yurdu ve 100. Yıl Kız Yurdu'nda bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Beş firmanın teklif verdiği ihale, 71 milyon 447 bin TL bedelle PİA Çevre Danışmanlık Mühendislik Limited Şirketi ile Mehmet Nur Aslan Manas Yapı Mühendislik İş Ortaklığı'na verildi. İhale sözleşmesi ise 9 Temmuz'da imzalandı. İşin tamamlanma süresi 50 gün olarak belirlendi.

PAZARLIK USULÜ SORULARI BERABERİNDE GETİRDİ

Kamu İhale Kanunu'nda pazarlık usulü belirli koşullarda uygulanabilen bir yöntem olmasına karşın, yüksek bedelli yapım işlerinde bu yöntemin tercih edilmesi rekabetin yeterince sağlanıp sağlanmadığı yönündeki tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Özellikle Tunceli gibi kamu yatırımlarının ve büyük ölçekli ihalelerin görece az olduğu illerde, yüksek bütçeli ihalelerin açık ihale yerine pazarlık usulüyle gerçekleştirilmesi, daha fazla firmanın sürece katılımını sınırlandırabileceği ve kamu kaynaklarının en rekabetçi koşullarda kullanılmasına ilişkin soru işaretleri doğurabileceği değerlendirmelerine neden oluyor.

GEREKÇE MERAK KONUSU

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yaklaşık 91,5 milyon TL maliyet öngörülen bakım ve onarım işini hangi gerekçeyle pazarlık usulüyle gerçekleştirdiği ise kamuoyu açısından yanıt bekleyen sorular arasında yer alıyor. İhalenin pazarlık usulüyle yapılmasına dayanak oluşturan hukuki gerekçenin açıklanması, ihale sürecinin şeffaflığı bakımından önem taşıyor.