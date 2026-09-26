Kaza, akşam saatlerinde Tunceli-Erzincan kara yolunun 30’uncu kilometresindeki Zağge mevkisi yakınlarında meydana geldi.
Sürücüsünün ismi ve aracın plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı ve Pülümür Çayı kenarına devrildi.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILARA KEPÇEYLE ULAŞTILAR
Ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından, kazanın meydana geldiği noktaya yaklaşık 500 metre mesafede çalışan iş makinesinin operatöründen yardım istendi.
Sağlık ekipleri, ulaşımın güç olduğu bölgede yaralıların bulunduğu noktaya iş makinesinin kepçe kovasıyla ulaştı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Kazada yaralanan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.