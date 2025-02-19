Tunceli-Ovacık kara yolundan Munzur Nehri'ne uçan kamyonetin sürücüsü H.Ç. yaralandı.
Alınan bilgiye göre Tunceli-Ovacık kara yolunda seyir halinde bulunan H.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak Munzur Nehri'ne uçtu.
Kazada hafif yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, kamyonet bir süre suda sürüklendikten sonra kayaya çarparak durdu.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri yönlendirildi.
Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Su Altı Amirliği ekipleri de Munzur Nehri'ne girerek olay yerinde incelemelerde bulundu. Kamyonet vinçle sudan çıkarılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.