Kaza, akşam saatlerinde Tunceli-Pertek kara yolu üzerindeki Pertek ilçe kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Dursun Okutucu’ya, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Dursun Okutucu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobil sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.