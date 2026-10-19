Olayın şüphelisi Ö.Y. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi’nde bulunan eski adliye binasının yanında meydana geldi.
İddiaya göre, otomobille bölgeye gelen Ö.Y., araçtan inerek O.A.’ya tabancayla ateş açtı. Ayağından yaralanan O.A.’nın ardından şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı O.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan O.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri 7 boş kovan buldu. Olayın şüphelisi Ö.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.