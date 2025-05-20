Terör örgütü PKK’nın geçtiğimiz günlerde aldığı fesih kararının ardından, örgütün kurucularından Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun’un hayatlarını kaybettikleri açıklandı. Bu açıklamanın ardından, Tunceli’de söz konusu isimler için yürüyüş ve anma programı düzenlendi.

DEM PARTİ VE DBP YÖNETİCİLERİ DE KATILDI

Tunceli kent merkezinde yer alan Seyit Rıza Meydanı’na yürüyen grup, burada bir anma etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu, DEM Parti milletvekilleri, kayyum atanan eski Tunceli Belediye Eşbaşkanları, Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI, VALİ İSTİFASINI İSTEDİ

Tunceli'de yaşanan olay büyük tepki topladı. Tepkilerin ardından Tunceli Valisi Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan dikkat çeken bir adım geldi.

Nowhaber'den Alican Uludağ'ın haberine göre Vali Tekbıyıkoğlu, 'Ankara'dan gelen bir telefonla' terör örgütü yöneticileri Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun için yapılan anmaya izin verilmesi üzerine, 19 Mayıs'ta istifa kararı aldı. Vali Tekbıyıkoğlu'nun İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vererek merkeze çekilmeyı istediği belirtildi.