Tunceli semalarında akşam saatlerinde dikkat çeken bir ışık hüzmesi görüldü. Kentin farklı noktalarından fark edilen ışık, kısa süre boyunca gökyüzünde belirgin bir parlaklık oluşturdu. Işığı gören vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşarken, olayın ne olduğuna ilişkin çeşitli değerlendirmeler yapıldı. O sırada Tunceli-Pülümür kara yolunda seyir halinde bulunan Çağlar Kahraman da gökyüzündeki ışığı fark etti. Kahraman, cep telefonuyla yaptığı kayıtla gökyüzündeki ışık hüzmesini görüntüledi. Görüntülerde, karanlık gökyüzünde belirgin şekilde görülen ışığın kısa süre içerisinde kaybolduğu anlar yer aldı. Işık hüzmesinin kaynağına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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