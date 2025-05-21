Tunceli Belediyesi kayyumu da olan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından Merkez'e çekildi.
Tekbıyıkoğlu, 2023 yılında Tunceli Valisi olmuş, 22 Kasım 2024 tarihinde DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı'nın görevden alınmasıyla kayyum olarak atamıştı.
Tekbıyıkoğlu'nun, Tunceli'de 17 Mayıs'ta terör örgütü PKK'nın sözde iki yöneticisi için düzenlenen bir anma törenine Ankara'dan gelen bir telefonla izin verildiği iddiasıyla Merkez'e çekilmek ve Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilmek için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiği öne sürülmüştü.
MERKEZ'E ÇEKİLDİ
NOW TV'nin aktardığı bilgilere göre İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu’nu Merkez Valiliği’ne çekti.