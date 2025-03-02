Soğuk havanın etkisiyle, Tunceli-Erzincan kara yolunda bulunan Kayalar, buz tutunca ortaya ilginç görüntüler ortaya çıktı. Ağlayan Kayaları görenler, araçlarını durdurup fotoğraf çekiyorlar. Doğaseverlerin ilgisini çeken bu olay sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle meydana geliyor.

YOLDAN GEÇEN ARACINI DURDURUP FOTOĞRAF ÇEKİYOR

Tunceli'de ayrı bir yeri olduğu söyleyen Doğasever Bedri Yavuz, 5 ila 10 metre uzunluğunda buz sarkıtlarının oluştuğu Ağlayan Kayaları çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini ifade etti.

KIŞIN DOĞA TUTKUNLARININ UĞRAK YERİ OLDU

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinden sonra ortaya çıkan buz sarkıtları doğa tutkunlarının uğrak yerlerinden biri oldu. Kente bir süre önce yağan kar sonrasında her yer beyaz bürünmüştü. Doğa güzelliklerinin ortaya çıkmasıyla beraber Hılbeş Köprüsü yakınlarında bulunan ve Ağlayan Kayalar olarak bilinen doğal oluşum buz tuttu.

UZUNLUKLARI 10 METREYİ BULDU

Suyun sürekli damladığı ve oluşumda 10 metre uzunluğunda sarkıtlar meydana geldi. Kara yoluyla seyahat edenlerin dikkatini çeken bu sarkıtlar ziyaretçi akınına uğradı.