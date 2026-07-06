DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi gerekçe gösterilerek yapılan gözaltı operasyonlarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakırhan, “NATO zirvesi bahane edilerek ülke baştan başa gözaltı merkezine çevrildi. Adı konmamış sıkıyönetim günlerinden geçiliyor” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin ekonomik krizle mücadele ettiği bir dönemde iktidarın enerjisini muhalifleri, akademisyenleri ve gazetecileri gözaltına almaya harcadığını savunan Bakırhan, bunun bir “zayıflık” göstergesi olduğunu söyledi.

‘HABERE, GERÇEĞE VE FARKLI SESE TAHAMMÜL KALMADI’

Bakırhan, son dönemde yaşanan gözaltılar, ihraçlar ve erişim engellerini sıralayarak şu ifadeleri kullandı:

“Akademisyen ve yazar Sibel Özbudun, Temel Demirer başta olmak üzere onlarca siyasetçi ve aktivist gözaltına alındı. Bülent Bilmez, sırf akademik çalışma alanı Kürtler ve Aleviler olduğu için görevinden atıldı. Komedyen Deniz Göktaş, yaptığı bir mizah yüzünden tutuklandı. Nûmedya24, Azadiya Welat, Ajansa Welat ve Sendika.org’a erişim engellendi. Habere, gerçeğe, farklı sese tahammül kalmadı.”

İktidara çağrıda bulunan Bakırhan, “Elinizi akademisyenlerden, sanatçılardan, gazetecilerden, muhaliflerden çekin. İnsanların bam teline basmaktan vazgeçin. Bu ülkenin, kendi yurttaşına sıkıyönetim uygulamasına değil; demokrasiye, adalete ve barışa ihtiyacı var” dedi.

Bakırhan’ın tepki gösterdiği operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla sabah saatlerinde gerçekleştirildi.

Emniyet güçlerinin 36 adrese düzenlediği eş zamanlı şafak baskınlarında 39 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların avukatlarıyla görüşme haklarına ise savcılık kararıyla 24 saat süreyle kısıtlama getirildi.

GAZETECİLER VE HUKUKÇULARA GÖZALTI

Gözaltına alınanlar arasında Oda TV editörü Ceren Erdoğdu, T24 dış haberler editörü Buse Söğütlü, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Başkanı Avukat Ezgi Önalan ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler de yer aldı.

Yetkililer, operasyonun 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.