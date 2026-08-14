DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, T24'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Burada partisinin 6 Eylül'de gerçekleştirmesi planlanan kongreye ilişkin konuşan Bakırhan, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili de sürpriz bir açıklamada bulundu.

Bakırhan, "İnşallah Demirtaş da bizimle olacak. Zaten ana hedeflerimizden birisi o" ifadelerini kullandı.

'SEÇİM PAZARLIĞI' YAPILDI MI?

Bakırhan, "seçim pazarlığı" iddialarına da tepki göstererek bunun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a haksızlık olduğunu savundu.

Bakırhan, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı, bir ülkenin çok önemli bir partisinin başındaki bir insan gelip bizimle seçim pazarlığı mı yapacak? Bu kadar mı ucuz, bu kadar mı basit?" dedi.

KONGRE 20 EYLÜL'DEN 6 EYLÜL'E ÇEKİLMİŞTİ

DEM Parti'nin 20 Eylül'de yapılması planlanan olağan kongresi 6 Eylül'e çekildiği ortaya çıktı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, kararın ardından kongrenin "yeniden yapılanma döneminin başlangıcı" olarak gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Bakırhan ise 6 Eylül'de yapılacak kongrenin yasal zorunluluk nedeniyle öne çekildiğini, "asıl büyük kongrenin" ise daha ileri bir tarihte gerçekleştirileceğini söyledi.