Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
CHP'nin anketlerde birinci parti olduğu söylemi sorulan Erdoğan, AKP'nin birinci parti olduğunu söylerken CHP lideri Özel de birinci partinin CHP olduğunu söyledi.
Bu tartışmalara bir yorum da dün DEM Parti'den geldi.
BAKIRHAN'DAN CHP YORUMU
Muğla'da konuşan Bakırhan, "Belki kısa süreli iktidarların işine gelmiştir ama uzun vadede herkese kaybettirmiştir. Şimdi Türkiye’ye bakın, iş insanı tedirgin, siyasetçi tedirgin, Türkiye'nin birinci partisi bugün Cumhuriyet Halk Partisi'dir' dedi.