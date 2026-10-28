Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Mescitli köyü mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, tünelden çıkan H.B. (56) yönetimindeki 28 AAD 831 plakalı otomobil bariyere çarptı. Kazada Gündoğdu Bodur (51) hayatını kaybetti, biri çocuk dört kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçtaki Bodur'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan sürücü H.B. ile H.K. (30), V.B. (23) ve Y.E.B. (3), ilk müdahalelerinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.