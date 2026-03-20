Karabük’ün Yenice ilçesinde tünel girişinde meydana gelen trafik kazası, akşam saatlerinde paniğe neden oldu. İki otomobilin çarpışması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Yenice kara yolunda bulunan Suçatı Tüneli girişinde gerçekleşti. Y.K. yönetimindeki otomobil ile E.C. idaresindeki başka bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın nedenine ilişkin ekiplerin incelemesi sürüyor.