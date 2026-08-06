Kaza, Gercüş-Batman kara yolu üzerindeki Hasankeyf Tüneli girişinde meydana geldi. Gercüş istikametinden Batman yönüne seyir halinde olan, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 72 ABH 372 ve 06 DZ 5126 plakalı otomobiller, tünel girişinde çarpıştı.

12 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Ş.Ç. (38), B.A. (18), M.A. (11), E.E.Ç. (9), U.A.Ç. (4) ile kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kimlikleri henüz öğrenilemeyen diğer 6 yaralı ise Hasankeyf Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.