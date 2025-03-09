Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli için “Garanti seviyelerini aşarak kamu ile gelir paylaşımı yapmaya başladı” dedi. Ancak CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül garanti edilen araç sayısı aşılmasına rağmen fiyat farkı nedeniyle 2024 yılı için işletmeci firmaya 3 milyar 294 milyon TL ödeme yapıldığını söyledi.

Fiyat zammı da yetmedi

Sarıgül, “Bakan Uraloğlu, akıl tutulması ile yapılmış sözleşmeden bahsetmiyor. Şirkete verilen araç garanti sayısı 8 yıl sonra ilk kez aşıldı ama sözleşme gereği geçiş ücreti dolar üzerinden olunca kur farkı nedeniyle firmaya yine ödeme yapılıyo” dedi.

Avrasya Tüneli için 2024’te 25 milyon 888 bin araç garantisi verilirken tünelden geçen araç sayısının 27 milyon 714 bin olduğunu vurgulayan Sarıgül, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Garantinin üzerinde 1 milyon 826 bin araç geçti. Ancak sözleşme gereği geçiş ücretleri dolar üzerinden olduğu için oluşan fiyat farkından dolayı işletmeci firmaya yine ödeme yapılıyor. Bu fark 2024 için 3 milyar 294 milyon lira oldu. Son 14 ayda geçiş ücretine yüzde 325 zam yapılmasına rağmen yine fiyat farkı ödeniyor. Garanti sayısı aşılsa da aşılmasa da Hazine’den yani halkın cebinden para çıkıyor, yandaş şirketlerin kasası doluyor. Bu durum Osmangazi Köprüsü için de geçerli. Oradan da garantinin üstünde araç geçti ama sözleşme gereği 2 bin TL sınırında olan geçiş ücretinden dolayı, Hazine fiyat farkı ödüyor. 2024 yılında yaklaşık 5 milyon fazla araç geçişine rağmen fiyat farkından dolayı şirkete ödenen tutar 15 milyar TL’yi buldu.”

2024’te 60 milyar lira ödendi

Garantili projelere ödenen para her geçen gün artarken iktisatçı İnan Mutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2024’te bu projelerin müteahhitlerine ödenen toplam miktara dikkat çekti. Mutlu, Sağlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı faaliyet raporlarını paylaştığı sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi: “2024 yılının tamamında; şehir hastanelerine 90 milyar lira; döviz garantili köprü ve otoyollara 60 milyar lira Hazine’den ödeme yapıldı.”