Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafif ticari aracın tünel duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, otoyolun İzmit ilçesi mevkisinde, Ankara istikametindeki T4 Tüneli'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve aracın plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak tünelin duvarına çarptı. 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Çarpışmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesinde araçta bulunan 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan 1 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

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